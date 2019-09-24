蔡英文總統上任3年斷交7國，甚至在5天內連斷2國，邦交國創新低。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，說好的「維持現狀」呢？他認為，並非國民黨重新執政，斷交國就可以回來，中華民國就可以進入聯合國，他相信就算明年韓國瑜當選，外交困境也一樣會是困境。但他說選前告訴台灣民眾「選我兩岸一樣可以維持現狀」的總統參選人，選後證明「完全做不到」，還不准人質疑一下嗎？

黃暐瀚在臉書指出，三年斷七國，他不意外，「不知道當時投票給蔡總統的人，意不意外？」之所以不意外，黃說因為兩岸一旦「外交開戰」，其實結局，早就注定。

2016年總統選舉前，蔡英文與朱立倫在「政見發表會」上，唇槍舌劍，朱問蔡「兩岸如何維持現狀」？蔡英文霸氣回應「外交靠的是國力，不是中國大陸的善意」。黃暐瀚諷刺表示，那現在三年斷七國，怎麼回事？說好的「維持現狀」呢？

黃提及，並不是說若國民黨重新執政，斷交國就可以回來，中華民國就可以進入聯合國。他相信就算明年韓國瑜當選，外交困境也一樣會是困境。但選前告訴台灣民眾「選我兩岸一樣可以維持現狀」的總統參選人，選後證明「完全做不到」，還不准人質疑一下嗎？

網友則認為「蔡英文很容易原諒自己卻將問題主因推給別人，這種人一絲沒有對自己負責，更別說她口中的承擔了」、「民進黨一直都是嚴以律人寬以待己」、「她的支持者應該不會覺得意外，反而會覺得這些要錢的國家不要也罷」、「她說外交靠國力，那請問她這個總統把台灣的國力帶到怎麼樣了」、「四個字～雙重標準」。

(中時電子報)