十一北京閱兵預演

據多名外交消息人士透露，中國大陸即將在慶祝建政70周年時於北京進行大規模閱兵，為降低此種高調展示武力行為引發國際上「中國威脅論」升溫，中共近期派出大量參與發布國防白皮書的軍方負責人前往亞歐非各國，向各國說明大陸加強軍事力量是應對美國擴充軍備威脅的正當政策，以消除「中國威脅論」在國際社會蔓延。

《共同社》報導說，外交消息人士指出，中共為解釋國防白皮書向各國派遣軍方負責人的做法十分罕見。此舉似意在打好預防針，避免因建政70週年的10月1日閱兵式導致對中國大陸的警惕情緒升溫。

這次習近平閱兵規模有可能是中共史上最盛大的一次。圖為北京街頭擠滿了參加閱兵預演的部隊與受檢閱武器。（圖／美聯社）

報導說，被派遣的是參與每4年發佈一次的國防白皮書《新時代的中國國防》的軍方智庫、軍事科學院的相關人士。他們在本月上旬訪問日本，會見了外務省和防衛省負責人。

大陸軍方負責人等在出訪地指出，美國調整國家安全戰略，動搖了國際秩序。他們強調，國防白皮書是針對川普政府而制定，因為川普在香港、台灣及南海相關問題上不斷地刺激中國大陸。

(中時電子報)