台北市長柯文哲25日上電視接受專訪，被問及對於女性有許多歧視的言論，還批評總統府祕書長陳菊是「肥國瑜、大音寧」等，柯文哲坦言，I don’t care，強調自己就是沒有敏感度跟Sense。至於是否贊成同婚要有小孩，以及人工生殖法？柯文哲跩跩地重申「我對這種題目I don’t care」。

主持人問，柯文哲被認為有很多歧視女性的言論，但卻有和媽媽、老婆陳佩琪、北市府顧問蔡壁如互動非常好？柯文哲說「我沒有sense，就I don’t care」，直言他身邊的女性比較兇悍，以前在加護病房的護理師也最兇悍，媽媽就聲音太多，陳佩琪不講話比講話還可怕、不要打他就好，蔡壁如也是比他還兇。

針對柯嗆陳菊是「肥國瑜」，柯說，就是這樣阿，那倒過來講韓國瑜是瘦陳菊可不可以？他就I don’t care，沒敏感度跟sense，但失言頻率已改進很多。至於陳菊是大號吳音寧？柯說，這話還好、邏輯很正常，只是說陳菊官位大，並不是講體積，大家不是想歪，是媒體硬要踢他到坑裡。

主持人詢問，柯曾稱某女性政治人物適合坐櫃台，柯則秒裝失憶說「年代久遠，不復記憶」。針對3成女性未婚是國安危機？柯說，這事實阿，少子化就這樣來的，沒人生，台灣就自動自發滅國了，這是很大條，他腦袋雖舊，但應該正常。柯也說，公訓處已經給他排1年上2小時性平課，但不知1年只上2小時有用嗎？還稱自己的爸爸一定更傳統，爸爸只是沒講話，講了會更不得體。

針對是否贊成人工生殖法提供給同志或單身不孕者？柯文哲說，他聽過反方意見，大部分人被生在世界是由父母所組成，這被認為是常態，要生在不是世俗認定的常態中，對同志並不公平，他聽一聽覺得難回答，就沒想怎麼反駁。

主持人追問，柯是台灣民眾黨主席，未來有立委進國會也會被問這題，柯說，雖然他是黨主席，也頂多是1票，他想要有不表態的自由，對這種題目「I don’t care」，你喜歡、高興就好，自己沒意見，採開放態度。

對於常常忘記前一天所講過的話，還會說沒說過？柯辯稱，自己沒到失智的程度，但他長期都在和女性溝通互動，和男性互動較少。

另外，近期也爆出議員撐腰家具行違建？柯說，不要讓老百姓花3000萬蓋違建，然後拆掉，要讓老百姓覺得沒機會、沒有模糊空間，就是要建立SOP，商業處一開始不給建照就沒有違建，建管處就沒辦法推。

至於大巨蛋問題？柯文哲說，都採網路直播，照社會大眾標準，不會放水刁難，現在已經蓋了差不多。對於市政滿意度排第20名，又爆發退讚潮，柯說，網路世界就這樣，像有一晚他就多了2萬個阿拉伯帳號的讚，但保證自己沒花錢買。

(中時 )