自索羅門群島與吉里巴斯先後與我斷交並轉向北京，台灣在南太平洋外交處境備受美國關注。對此，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福26日警告，台灣太平洋邦交國帛琉及馬紹爾群島，也都面臨轉向壓力。

據中央社報導，美國眾議院外交委員會及自然資源委員會26日舉行聽證會，探討美國要如何維繫與太平洋島國的關係，薛瑞福（Randall Schriver）與即將訪台的美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也列席其中。

薛瑞福表示，美國與太平洋島國帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞關係堅固，但北京使用「脅迫工具」試圖侵蝕這些國家主權，誘使它們依據北京利益行事，引起美方特別關切。他進一步指出，大陸常運用如經濟脅迫及債務陷阱外交等「脅迫工具」，讓小國越來越難抵抗，而台灣剩餘邦交國面臨巨大轉向壓力，包含帛琉及馬紹爾群島。

同時出席聽證會的馬紹爾群島駐美大使札基歐斯（Gerald Zackios）也表示，北京透過許多地方政府領導階層，嘗試施壓馬紹爾群島轉向承認大陸，不過馬紹爾政府並沒有接受，並強調與台灣及美國的關係仍良好。

札基歐斯在書面證詞中表示，馬紹爾群島與美國關係最大的挑戰，來自北京的影響力與財務投入，如馬紹爾群島與大陸的經濟往來去年達到22億美元，但與美方的貿易卻只有3億1100萬美元。

至於台灣與馬紹爾群島之間外交關係，據《德國之聲》報導，馬紹爾群島25日在該國議會上通過決議重申對台支持的立場，對於台灣20多年支持「深表謝意」；諾魯也表示，該國將繼續保持與台灣悠久的外交關係。

(中時電子報)