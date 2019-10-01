南方澳斷橋 土木技師：第6條鋼索鬆脫 14:002019/10/01 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土木技師馬宏琳說看影片發現鋼索鬆脫，造成橋樑掉落。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳大橋斷裂倒塌，台灣土木工會技師馬宏琳說，從影片研判發現橋中央偏右邊第六條鋼索「鬆脫」影響重力分配，造成橋樑鬆動掉落，至於鬆脫原因是否為斷裂，都還有進一步待調查釐清。 (中時 ) #土木 #技師 #鋼索 #南方澳 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 09:432019/10/01 社會 畫面曝光！南方澳大橋坍塌瞬間 油罐車180度倒轉摔落！ 10:192019/10/01 社會 南方澳大橋塌 國防部派M3浮門橋車救援 10:332019/10/01 社會 南方澳大橋新災情 2海巡搜救漁民受傷 13:162019/10/01 社會 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 13:222019/10/01 政治 南方澳大橋崩塌 桃市特搜隊待命支援 14:002019/10/01 社會 又口誤？小英說油罐車造成橋斷被批 府解釋了 13:322019/10/01 政治 南方澳跨海大橋倒塌 外籍漁工8傷5失聯 13:362019/10/01 生活 南方澳大橋崩塌 2海巡人員遭攔油索擊傷 13:512019/10/01 社會 南方澳大橋塌 工程會將啟動調查 13:422019/10/01 政治 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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