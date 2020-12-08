澳洲政府將開全球首例，要求臉書（Facebook）及谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體，以保護該國的新聞業，這項立法明天將送交國會審議。

綜合外媒報導，澳洲財政部長佛萊登柏格(Josh Frydenberg )周二在新聞發布會上表示，要求臉書及谷歌支付費用給新聞媒體的法案，將於周三送交國會。澳洲政府將鼓勵科技公司與媒體公司，就內容的支付費用進行談判，決定他們平台上顯示的內容應支付多少費用。如果他們無法達成協議，則由政府任命的仲裁員來決定需支付的金額。

過去，臉書和谷歌一直對此頗有微辭，認為新聞媒體都忽視從他們平台上，導流至其新聞網的收益，而Frydenberg與新聞業站在同一陣線。他指出，每100美元的線上廣告支出，有53美元流向谷歌、28美元流向臉書，19美元才留向其他平台。

Frydenberg 指出，這是一項巨大的改革，是全球首創，全世界都在關注澳洲的事情發展。澳洲的立法將有助於確保數位世界的規則能夠反映現實世界的規則，並最終維持澳洲的媒體格局。

這項法律是針對科技巨頭在全球市場力量的最強而有力的遏止，該項法規經過了三年的詢問和諮商。

(中時新聞網)