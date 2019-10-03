立委張廖萬堅成功協調「文小91」，設立簡易人工草皮足球場。（盧金足攝）

台中市近年來足球運動風氣興盛，尤其西南屯區許多學校校隊屢獲國內外佳績，也時常在國際賽事中大放異彩，然台中市目前卻只有朝馬足球場與太原足球場兩處，提供全台中超過200支隊伍訓練及比賽使用，場地嚴重不足，台中市足球協會理事長許朝樂向立委張廖萬堅陳情，希望能增設簡易足球場，經與市府教育局、運動局積極協調，成功爭取位於安和東路、朝馬路的「文小91」預定地，增設一座八人制的簡易人工草皮足球場，優先配合學校校隊比賽集訓使用，並作為發展社區足球運動場地。

張廖萬堅表示，一年來，多次邀集市府教育局、運動局、市議員林祈烽，前往「文小91」預定地會勘，並協調教育局將「文小91」預定地，交由運動局管理，再由台中市足球協會認養該場地，由該會將場地闢建為8人制簡易式足球場地。

許多足球隊球員開心表示，往後又多了一個足球場地可以練習及舉辦賽事，非常感謝許朝樂及萬堅對於足球的重視與協助，讓愛踢足球的球友們受惠良多。

許朝樂說，一年前為了足球場地不敷使用一事，向張廖萬堅反應，積極協助尋找合適場地，並於後續協助足球協會完成認養，讓台中又多一座足球場可以供足球隊使用。

張廖萬堅表示，文小91之前另向體育署爭取補助興建八人制簡易足球場，台中市運動局局長李昱叡也證實，已獲體育署同意補助2500萬，並由市府招標中，預計明年可以落成，屆時將能在提供足球訓練用地，發展台中的足球運動。

張廖萬堅指出，目前正積極協調中央，儘速與市府協商，確定興建國際標準足球園區的場地，而文小91場地目前也納入前瞻計畫第二期，爭取中央補助，在原址規畫乙座標準國際型11人制足球場，讓台中的足球校隊及足球各團體隊伍，也能有個完善並專業的足球場地作為集訓練習，並繼續為國家爭取更多的榮耀。

(中時 )