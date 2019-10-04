永康分局今天在永康區東橋里活動中心廣場，實施街頭快打實警演練。(永康分局提供，曹婷婷台南傳真)

永康分局在永康區東橋里活動中心廣場，實施街頭快打實警演練。(永康分局提供，曹婷婷台南傳真)

日前高雄街頭上演直播主之亂，引來治安不佳聯想，加上全台聚眾鬥毆事件頻傳，台南市政府警察局永康分局今天下午4時在永康區東橋里活動中心廣場，實施街頭快打實警演練，員警「摔真的」逼真演練，自己人都看傻眼。

為了有效遏止街頭暴力猖獗，並強化街頭暴力事件處置作為，同時確保人民生命、身體、財產安全，永康分局特別針對「現場指揮權的轉移」與相關可能發生犯罪情境進行演練，強化各突發狀況的應變，運用優勢警力有效控制衝突現場，縮短通報反應時間，提升現場警察同仁處置默契，共同強力打擊暴力犯罪，同時宣誓警方遏止街頭暴力、打擊不法決心，以精實行動力嚇阻暴力犯罪侵擾市民安全。

分局長呂世明表示，實警快打演練目的就是讓同仁更熟稔街頭暴力處置作為與流程，透過實際演練通報、集結，以及指揮權的轉移，讓同仁能在面對突發狀況時迅速確實執行相關作為，以展現快速、機動、專業及訓練有素，發揮團隊整體優勢力量，有效維護治安、快速打擊犯罪、強化治安防線，進而遏止暴力事件發生。

(中時 )