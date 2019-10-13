對於民進黨屢拿兩岸議題做文章，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，蔡英文總統跟民進黨不要再隔空噴口水了，這不是民眾想要的。「韓國瑜總統參選人真心希望能和你們進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由你們選，只是愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。」

黃曼昕針對民進黨主席卓榮泰說，「現在最重要的是護國保台，沒有在攻擊誰」，黃曼昕表示，這是在催眠自己還是在欺騙民眾？請問民進黨是否能保證從現在開始不惡意黑韓不用奧步攻擊任何對手，大家理性競爭，用最實際的政策讓民眾在明年1月11日作出選擇。

黃指出，兩岸政策，是國家生死存亡的關鍵，是經濟發展的大事，台灣人民已經厭惡了口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論。韓國瑜已經公布了兩岸政策白皮書，對蔡總統處理兩岸問題的方向與能力提出質疑，對兩岸關係的現狀憂心忡忡。

黃認為，兩岸關係不是只有對抗或屈服兩條路，我們堅持走對等尊嚴的中道而且絕不說空話，對中華民國的未來，國政顧問團隊提出了願景，針對問題也提出了清楚可行的政策主張，既能維護和平，為台灣爭取更多的時間、空間與機會，更能為年輕人創造有希望的明天。

(中時 )