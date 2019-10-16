25歲韓國女星雪莉14日在家中被發現輕生身亡，過去她曾和大她14歲的的Dynamic Duo成員崔子（崔在鎬）談了場轟轟烈烈的戀愛，雪莉驟逝後不少網友湧進崔子的IG謾罵。沉默兩天後，崔子今(16日)終於發文，寫下：「我們度過了人生最美的瞬間，雖然遺憾送走你，但我會一直珍藏回憶直到我閉上眼那天」，疑悼念雪莉。
雪莉當年以甜美形象出道，2014年雪莉認愛崔子，兩人交往期間雪莉常在IG分享兩人放閃照片，引來外界正反兩極評論，雪莉2015年受訪時透露，自己曾有「希望能這樣一睡不醒」的想法，是崔子唱新歌安慰她，才讓她平靜下來，但兩人2017年仍閃電宣告情變。
雪莉過世後，有許多網友到崔子的IG批評，甚至認為他缺給雪莉一個交代，稍早他終於發聲，雖未註明對象，但網友大多認為他是在送別雪莉，他透露，兩人一起度過人生最美的瞬間，有很好的回憶，不捨遺憾送走對方，「會一直珍藏回應到我閉上眼那天，非常想念你」。
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(中時電子報)
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