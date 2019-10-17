即使美國一再呼籲盟友勿用大陸電信大廠華為5G設備，但盟國未必買單。自德國先前傳出將對華為「亮綠燈」，在未來5G規劃中，未將華為排除在供應商名單外。對此，美官員表示，若德國網路布署了不受信任的技術，「將重新評估與德國之間的情報共享」，警告意味濃厚。

據美聯社報導，德國聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）15日公布的5G網路安全指導方案中，規定網路零組件的供應商與製造商必須通過各種證明程序以驗證其可信度，但並未明確禁止華府眼中釘的華為公司。

據路透社先前報導，一名匿名德國官員表示，德國不會用特別條款排除任何一家公司。先前德國多個營運商已警告，封殺華為恐導致當地推出5G的時程往後延數年，並增加數十億美元成本，且德國聯邦網絡監管單位和網路安全監察單位3月已針對技術標準和供應商管理權設立基本準則，目前正合力完成規範內容。

美聯報導指出，美國國務院負責網絡和國際通訊的副助理國務卿斯特雷爾（Rob Strayer）表示，除了測試設備與軟體漏洞外，政府也應考慮到製造商母國背景，包含是否有獨立的法院與法治。他強調，如果有國的5G網路中部署了不受信任的技術，那麼美國就必須重新評估與其共用情報的方式，例如德國。

此外，對於歐盟對5G安全風險準備報告中，提到個別供應商受到非歐盟國家干涉的可能性增加，特雷爾也對歐盟報告表示讚揚，即使報告中並為直接點名華為。

華府一項指控華為有不可控制的風險，聲稱其受北京控制，並為大陸政府從事間諜活動，其所生產的5G設備恐涉有「後門」，近期也積極遊說歐盟國家勿使用華為設備。然而，目前明確表明不採用華為5G設備的國家僅有澳洲與紐西蘭，歐洲國家如英國及西班牙皆有營運商採用華為設備。

(中時電子報)