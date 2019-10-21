首度坦承兄弟失和 哈利王子老實說 07:472019/10/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 哈利王子（左）為了另一半梅根（右）與哥哥威廉失和的傳聞不斷，如今他首度證實，兄弟倆關係的確緊張。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 哈利王子接受專訪 哈利王子自從迎娶好萊塢女星梅根以來，不斷傳出與哥哥威廉失和的消息。原本哈利始終否認，但在最新一次受訪中，他卻首度坦承，兩人關係緊張。 (中時電子報) #哈利王子 也許您會感興趣 推薦閱讀 維珍銀河與UA聯手首度推出太空衣 09:592019/10/17 財經 DxOMark首度公布紅米手機相機分數 可比小米手機 12:082019/10/17 科技 彰化文蛤養殖全國第三大 首度要實施寒害保險了 12:222019/10/17 生活 YouBike基隆首度徵才 蔡適應爭取潛艦園區近萬職缺 15:482019/10/17 生活 老師辯無政治影射 校方坦承不妥 02:062019/10/18 政治要聞 首度為「夢幻誠」代言 林心如：好想搬來台中 21:382019/10/19 生活 亞錦賽》張育成首度受傷 自責不能打冠軍戰 19:002019/10/20 體育 藝術沒有疆界 三大鋼琴大賽金牌得主霍洛登科首度來台 20:162019/10/20 生活 藝術無疆界 霍洛登科首度來台 04:102019/10/21 藝文副刊 國際熱門新聞 貿易戰才達階段協議 專家：陸美關係進入最危險時期 - 國際 首度坦承兄弟失和 哈利王子老實說 - 國際 帥氣總理魅力不再 杜魯道拚連任陷苦戰 - 國際 喬治亞州裝甲戰車事故 美軍3死3傷 - 時事 - 中央社 敘利亞北部衝突露曙光 庫德族民兵撤出邊境城鎮 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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