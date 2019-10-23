國民黨總統參選人韓國瑜環島之旅，23日在嘉義縣的最後一個行程，下午1點半抵達嘉太工業區舉辦「故宮南院座談會」，並聽取在地企業建言。談到故宮南院，韓重提要將故宮所有文物一次展覽出來，轟動全世界；他說當年當立委時，進中央銀行設在山洞裡的黃金倉庫看，「黃金表面都變綠色的，放太久」，故宮展品同樣九分之八放在山洞裡，只有少部分展出，未來積極推動文化寶藏結合觀光，故宮南院應有機會突破。

由於會場不大，媒體攝影機擋住後方群眾視線，韓國瑜乾脆站上椅子向大家發表談話，體貼的舉動贏得全場熱烈掌聲。

在地民眾提到，故宮南院開幕時展出翠玉白菜，觀光客一窩蜂進來，現在卻門可羅雀，詢問韓國瑜若當選總統，如何帶動故宮南院、促進地方繁榮？

韓國瑜說，故宮南院沒人潮，必須思考觀光客為何來台？如果只是自我感覺良好，觀光不會成功，外國觀光客上網查詢，可以到夏威夷、日本、南韓、下龍灣，有太多選擇，台灣不是唯一度假勝地，重點是觀光客為何想來？台灣有什麼吸引人？

他認為，故宮裡的文化寶藏是重要資源，就像全世界每年幾千萬人到法國看蒙娜麗莎、去義大利看比薩斜塔，他當年做台北縣議員，一堆議員去義大利看斜塔，塔是歪的，但它有它的文化底蘊，所以文化是我們可以大力發展的。

韓國瑜指出，故宮南院現在處境困難，每賣10張票只有1張收費，已到了不得不改進的地步。前兩天他跟觀光協會理事長討論，對方建議大聲喊出故宮所有的收藏品一次展覽出來，一定會轟動全世界，因為整個中華文化寶藏都在這裡。

他說，重要珍寶一個是黃金、一個是歷史文物，他當年當立委，要求中央銀行打開台北縣新店的山洞，進去看存放的黃金，結果黃金表面都變綠色的，因為放太久了；他也跟故宮博物院長要求進山洞看，同樣九分之八的展品存放在山洞，只有九分之一展出。

韓國瑜強調，台灣可以善用軍事、宗教、醫療、農業、風景區、愛情產業等資源發展觀光，最重要的是擁有善良的人民，未來一定要觀光立國、迎八方之客，所以必須升級觀光部，大力推動。

他相信，如果故宮南院調整內部展覽品，把文化寶藏跟促進觀光結合起來，成為台灣文化觀光的一環，故宮南院未來應該有機會大突破。他開玩笑說，現在每天都在想如何解決台灣發展停滯的問題，「急得頭髮都快掉光了」。

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(中時 )