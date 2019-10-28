美航母「福特」號展開新一輪海試

歷經15個月的維修升級，還有眾議員露莉亞（Elaine Luria）與海軍部長史賓塞（Richard Spencer）為部署延遲，在聽證會中爆發2天激烈的爭執後，美國最新型航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）25日終於展開進一步海試。

據CBS旗下的WTKR新聞3（News 3）電視頻道與《星條旗報》（Stars and Stripes）27日報導，史賓塞周日視察了「福特」號海試，認為艦上官兵士氣高昂。而露莉亞上周二在聽證會中質疑「福特」號頻頻出包，部署時程延遲6年，認為納稅人在這艘航母上花的130億美元（近4,000億台幣）不值得，甚至說它是身價奇昂的「核動力漂浮式駁船」，令人失望。

不過，史賓塞27日視察過「福特」號後說，他了解國會監督的角色，但所有相關人員全力以赴，致力解決問題，卻得到一味的貶抑與責難並無濟於事，也無助於航母達成出海部署的目標。史賓塞強調，他得到了監督，但真正需要的卻是前進的助力。

當史賓塞被問及，「福特」號究竟何時能準備好部署時，他不願說死確切日期，但「保證會遠比2024年早」。

(中時電子報)