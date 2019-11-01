青春愛情喜劇《陪你很久很久》31日發布電影主題曲MV，影片中更出現該片主演李淳、邵雨薇、蔡瑞雪各自與家人從未曝光過的溫馨合照。其中，李淳貢獻與爸媽李安、林惠嘉與哥哥一家四口在紐約郊區老家前的全家福，以及首次曝光和哥哥一起養小雞的可愛模樣。他分享一開始會養雞是因為媽媽的實驗室會有淘汰出來的小動物，索性就帶回家養，他養出興趣來，家裡有一陣子最多養了25隻，而李淳最喜歡的母雞「小Debbie」超長壽，在他大學的時候以10歲高齡自然老去。李淳說，小時候爸爸李安曾經動念想把寵物雞拿來「加菜」，但他怎樣都不肯把雞給爸爸，還好爸爸沒有勉強他，不然會懷恨在心。

李淳與哥哥李涵小時候最愛養寵物雞。（威視電影提供）

蔡瑞雪則獻出兒時小露香肩、扎辮子頭與全家人在關島旅遊的照片，她表示非常喜歡在工作忙碌之餘，利用空檔跟家人去旅遊，比較短的假期在就台灣各地走走，有長假就會出國旅行，「目前已經一起去過關島、普吉島、泰國、日本、韓國、長灘島、大陸、港澳、尼泊爾、印度等地，未來希望帶家人到更多地方旅行」。而邵雨薇則是放上與妹妹的開心出遊照，青澀可愛的童年模樣為電影主題曲增添許多亮點。

邵雨薇（左）與妹妹出遊合照。（威視電影提供）

邵雨薇與媽媽及姐姐盛裝合拍沙龍照。（威視電影提供）

蔡瑞雪（左下）小露香肩與爸媽及姊姊合照。（威視電影提供）

電影同名主題曲請來樂團棉花糖主唱小球（莊鵑瑛）填詞並獻聲演唱，作曲則由團長沈聖哲所編，這也是2人休團後睽違6年再度合作，小球表示當時在創作歌曲時，就想用一種事過境遷的坦然態度，寫下另一種愛情風貌。她開玩笑地說：「我離青春時期有點太遠了，一開始寫了幾個版本都覺得少了點什麼，後來看過電影後調整了歌詞，才讓『陪伴』貫徹整首歌曲。」而導演賴孟傑對這首歌更是讚譽有佳地說：「詞曲都很溫暖，我第一次聽完就傻住了，之後每次聽都會起雞皮疙瘩。小球用很輕鬆的曲調去唱出一段很動人的愛情故事，搭配電影真是太完美了！」

(中時 )