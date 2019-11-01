正當台灣當局受到來自北京在政治、經濟、軍事等各方不斷增強的巨大壓力之際，美國際事務專家薩特(Robert Sutter)認為，美國也在以「切香腸」、不挑釁的方式逐步推進與台灣的關係。他強調，川普政府許多支持台灣的作為都是「史無前例」、「前所未見」的。

《美國之音》報導，美國喬治華盛頓大學國際事務教授薩特在該校一場兩岸關係座談會上說，美國奉行的是「自己的一中政策」，不是北京的「一中原則」，而川普政府正在「將一中政策做比以往更為靈活的詮釋」，採取逐步行動展現給予台灣更大支持，在中國加大對台施壓之際給台灣保證並維持現狀。

薩特列舉了近期美國在對台關係上「史無前例」的做法，證明美國正在以「切香腸」(salami slicing)方式提升美台關係。這些案例包括在薩爾瓦多與台灣斷交後，美以召回大使體現對台灣的支持，還公開國安顧問波頓與台灣國安會秘書長李大維的會面，另外則是在國防部《印太戰略》報告中將台灣與紐西蘭、新加坡等並列國家，國務院也派副助卿巴斯比(Scott Busby)在台北參加會議，同時邀請台灣駐紐約外交官參加紐約聯合國總部舉行的活動。不過，讓薩特最感到「驚異」的是幾項從今年3月到10月間在太平洋幾個島國上一連串外交動作。

薩特曾擔任美國國防情報與外交等多項政府公職，他強調，以往華盛頓要做這種事必定經過極為謹慎的估算，如果過於敏感可能就不會去做，以前國務院常擔任「守門人」角色，現在卻成了主動推進政策的「發起人」(initiator)。

薩特說，華盛頓這麼做是要表達一個觀點，那就是「美國會與台灣同在」(America will be there)，副總統彭斯最近的演說裡也再度闡明了這個立場。他認為，美中之間性質正在大幅改變，因此過去一些在美台增進關係上扮演「刹車」角色的因素，不再是美國政治決策者的主要考量。而與台灣改善關係目前還不致於引發中共的報復，它不是挑釁，基本上這種「切香腸」策略正可以應對中共在南海使用的「包心菜 」(cabbage strategy)策略。

薩特認為，美國對台政策上的顯著變化，在美中激烈競爭的態勢下，這種趨勢應該會持續下去。即便2020年之後台灣或美國政府可能發生更替，或許會帶來一些調整，但美國抗衡中共的超黨派共識不會改變。

台灣駐美副代表薛美瑜在座談會中對美國政府和彭斯副總統支持台灣的做法和發言表示感謝，但彭斯支持台灣的表態則遭到來自於大陸國台辦發言人馬曉光批評，他指稱這是民進黨政府「挾洋自重，甘當棋子，令人不齒」，並再度要求美國遵守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號。

(中時電子報)