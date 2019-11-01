國立政治大學11月1日延攬前東森集團副總裁、也是政大校友的趙怡出任副校長，將負責校友與產官學合作相關業務。接任這個新職務趙怡表示「完全是個意外」，但是基於對母校的歷史情感，加上校長郭明政再三請託，因此接下政大副校長一職。

趙怡民國57年進入政大就讀，原本第一志願是政大外交系或是新聞系，當時兩系是政大招牌，但是在父母的期待下，他選擇了企管系。後來赴美留學時改唸自己更嚮往的傳播領域，拿到南加大的傳播學博士。學成後一路在國內外媒體事業負責經營管理，成為知名的媒體人，曾任東森集團副總裁，也擔任過行政院新聞局長等公職。

趙怡表示回到政大服務有兩大任務：一是加強政大近15萬校友的連結；二是推展政大產、官、學、研合作能量的最大化。他30多年前曾擔任政大南加州校友會會長，也在2009年創辦了政大上海校友會。趙怡以國外大學校友對母校的回饋為例，認為這是值得積極開發的資源，尤其早期的政大性質獨特，擁有其他學校少見的特殊領域，像是外交、外語、新聞、財稅、地政、邊政等，校友們在台灣社會頭角崢嶸，都是一方菁英。他將規劃籌組「校務顧問委員會」，邀請法商、國際、外語學院及企家班等各界優秀校友加入；同時也會藉由各種活動與校友互動，喚回政大人的榮譽感。

此外，趙怡指出政大「產學營運暨創新育成總中心」是團結全校教師、研究人員以及學生的研發基地，他分析世界著名大學都是以其學術發展走在產業之前，未來若能引進更多研發經費，對政大、對社會都大有助益。而他也關注學生未來出路，希望在學校和職場間建起合作之橋，目前初期規劃先與幾家企業合作，從學生進入政大開始擇優為產業界培育幹才，企業則負擔學生實習費用、獎學金，同時也提供學術研究平台。初步目標是希望第一年先爭取企業贊助兩千萬， 再逐年增加。

趙怡堅持不支薪，引起外界好奇。趙怡對本報表示，他長年從事公益活動，目前還身兼四個公益組織負責人，因此也擔心不能長期間待在校內。最終他決定用做公益的心情，接下副校長一職，也是回饋母校。

政大的校務經費，和國外知名大學相差甚多，行政管理階層負擔不輕，趙怡說將會與另外兩位副校長朱美麗與王文杰積極配合校長治校理念，銳意創新，讓母校更有競爭力，讓政大繼續領航台灣、揚名國際！

(旺報 )