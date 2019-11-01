美福特號航母高速海試進行急轉彎

美國海軍發布了一則令人難以想像且非常難得一見的視頻，內容是正在大西洋進行海試的航空母艦福特號(USS Gerald Ford , CVN 78)以高速航行並進行激烈的急轉彎。視頻中這艘10萬噸巨獸高速急轉彎導致船體傾斜，同時劇烈攪動大面積的海水，聲勢驚人。

據《防衛部落格》報導，美國福特號航母10月25日至10月30日進行海上試航，結束後返回諾福克(Norfolk)海軍基地。

此外，報導說，美國防部計劃執行辦公室（PEO）宣布福特號進行的衝擊後可用性與限定功能可用性(PSA/SRA)兩項測試已成功完成。其中衝擊測試的完成是福特號服役的重要里程碑，因為它是下一代航母的首艦必須在未來50年接受日益複雜的國防安全環境挑戰。

在部署日期不斷延後的風波下，美福特號上周再次進行海試。（圖／美國海軍）

航空母艦項目執行官唐尼(James Downey)少校說，福特號是一艘傑出的戰艦，讓它重返艦隊服役反映出政府與建造商的精湛技術、專業精神和堅韌不拔的毅力。

福特號從2018年7月15日開始服役後就出現不少問題，包括先進武器電梯(AWE)的運作、主減速器修護、節流閥控制系統的改善、先進攔阻索升級等等。這些維修的經驗教訓被美國海軍拿來做為下一艘航母建造時的參考，改善相關設計與工程監督。目前正在建造與測試中的有甘迺迪號(USS John F. Kennedy , CVN 79)與企業號(USS Enterprise , CVN 80)，福特號的經驗將為未來的航空母艦設立最新的標準。

報導說，與前一代的尼米茲級航母相比，福特號使用了23項最新的技術，讓發動機效率提高30%、艦上人員減少20%。除了可以延長航母使用壽命之外，還能低17%的整體營運成本，每艘可以節約40億美元。

(中時電子報)