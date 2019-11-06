美國眾議院昨（5）日釋出最新一波針對總統川普通烏門一案的證人證詞，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）先前才否認川普扣押對烏克蘭4億美元軍援以施壓烏國調查前總統拜登，4日他翻供證實兩者之間確實有關聯。

美國駐歐盟大使桑德蘭4日翻供，證實川普政府扣押軍援以施壓烏克蘭調查總統大選競爭對手拜登父子。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，桑德蘭周一提交眾議院的3頁補充證詞指出，他想起9月1日曾私下和烏克蘭總統澤倫斯基高階幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）提到，「除非烏克蘭提交我們已經討論數周的公開反貪腐聲明，否則美國不太可能恢復軍援」，證實了華府扣押軍援與川普施壓烏國調查2020總統競選對手拜登及其子韓特在烏克蘭的黑資料有關。

桑德蘭上月赴國會閉門聽證會作證時，才否認美國扣押對烏軍援背後有任何政治動機，他當時表示不清楚為何美對烏軍援突然暫停了，但確實有提到川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）說服烏克蘭展開對拜登父子的調查，還說隨著時間推移，朱利安尼的行動愈來愈陰險，書面證詞中還提到，他認為朱利安尼的行為可能違法。至於桑德蘭為何翻供，他聲稱其他官員的證詞讓他恢復記憶。

一直以來，川普都堅稱自己在案件中未做錯任何事，和烏克蘭之間也沒有交換條件，不過《紐約時報》（New York Times）分析，桑德蘭的補充證詞意義重大，因為他是首位和川普有直接接觸的高官承認對烏援助被當作川普調查政治對手的籌碼。桑德蘭是美國奧勒岡州的酒店大亨，也是川普的重要金主，很難不被視為川普的支持者，紐時分析，他的證詞將讓共和黨捍衛總統不被彈劾的任務更加艱難。

美國眾議院針對川普發起的彈劾調查主要聚焦他7月25日與澤倫斯基的通話內容，川普先前被爆出在電話中以扣押軍援為手段，施壓烏國對拜登父子展開調查，這引發了外界對川普濫用職權、從外國勢力換取政治支持的擔憂。

(中時電子報)