解放軍新一代戰機

在全球各主要國家的第6代戰機角力戰中，北京正以鴨子划水的姿態，積極向目標邁進。

據大陸《兵工科技》雜誌報導，航空工業集團成都飛機設計研究所總設計師，主持下一代戰機研製「十三五」未來發展重點預先研究項目的王海峰先前透露了解放軍6代機的部分技術細節，而其中就包括6代機的綜合航電系統，稱下一代戰機具備全向探測能力。

分析指出，全向探測、感知是第6代戰機的一大特點，而這重要性能的關鍵之一，正是多感測器融合技術。由於採用感測器融合技術，可以實現感測器的綜合管理和資訊融合，擴大感測器的時空覆蓋範圍，提高感測器綜合系統的可信度，增強對目標的空間分辨力，擴大對電磁信號的偵察範圍，可在全波段電子戰環境中執行有源和無源探測任務，因而可大幅提高戰機對戰場態勢的全面感知力。

未來透過多感測器融合技術和智慧蒙皮技術，可將雷達天線、光學探測裝置、發射機、接收機、信號和資訊處理機，射頻電纜和其他感測器設備整合，佈置在戰機各部位的蒙皮或結構內，就能實現「感測器即飛機」的設計，使飛機具備360度態勢感知能力。

而在感測器融合技術上，殲-20已運用了多感測器融合技術，並配置了以「有源相控陣雷達+分散式光學孔徑系統」為核心的多感測器系統，具備強大的資訊化戰力。

另一方面，第6代戰機還有一個特徵，那就是由物聯網構成的作戰平臺。物聯網可將任何物品透過資訊傳感設備與互聯網連接，進行智慧識別、定位、追蹤，監控與管理。在物聯網內，無論是陸基、海基、潛基、空基，還是天基的授權使用者，都可以上線，進行識別、定位、跟蹤、監控，管理與操作，徹底提高第6代戰機的作戰效能。

分析指出，早在2012年，解放軍聯合社會研究機構，合力創建了「軍事物聯網聯合實驗室」，構建了裝備感知系統，研製了軍用自組網、單兵無人機系統，還有智慧偵察體系等諸多軍事技術，如今已經初步應用到軍事上。未來隨著智慧化與通信技術，5G網路的進一步提升和普及，物聯網技術還將進一步擴大，使6代機真正具備網路一體化的作戰能力。

此外，雷達探測技術是綜合航電系統的核心之一。中方除了進一步提升雷達的探測距離和精度之外，還在積極研究具有顛覆性的新概念雷達。第一是太赫茲雷達，它具有探測距離遠，無視隱形塗層，適應性強等優點。

目前中方已成立了多座太赫茲雷達重點專案實驗室，致力發展相關技術。分析指出，事實上，中國電子科技集團2016年6月就完成了首台全固態太赫茲成像雷達系統樣機的研製，而主要指標都達到預期效果。

第二種是微波光子雷達，集微波和光信號的傳輸、處理等優勢於一身，是相關領域的潛在顛覆性技術，具有探測距離遠，目標識別能力、抗干擾能力強，系統體積小，還有重量輕等優點。

而據中科院電子學研究所網站披露，就在2017年6月，該所已成功研製出大陸第一台微波光子雷達樣機，並透過非合作目標成像測試，獲得境內第一幅微波光子雷達成像圖。分析認為，微波光子雷達也可能出現在解放軍下一代戰機上。

(中時電子報)