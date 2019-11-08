資深音樂人「小胖老師」袁惟仁去年10月在上海不慎跌倒，引發腦溢血昏迷，所幸經過搶救後，袁惟仁已返台休養，而袁惟仁兒子袁義今（8日）則發長文「你離你火化的時間越來越近」、「一起看清人生追逐著只是盡頭那座靈骨塔」，用字敏感不免讓人擔心袁義的近況。

袁義臉書全文。（圖／取材自袁義 Yi Yi Yuan臉書）

袁義今早在臉書發長文寫下心情，表示他原以為成長就像得到自由、任自己想做什麼，但袁義感嘆，事實卻是沒了自己想做的事「成長唯一的益處就是你離你火化的時間越來越近 時間越近 自由越看得清」。

同時，袁義感慨吐「一起看清人生追逐著只是盡頭那座靈骨塔時，那一刻，我們終於成長了。」袁義抒發情緒的PO文湧入不少網友留言鼓勵，還釣出媽媽陸元琪回應：「兒子加油💪❤️」。

陸元琪臉書全文。（圖／取材自陸元琪臉書）

陸元琪事後也轉發袁義的PO文，喊話兒「啊我不就離靈骨塔更近👀親愛的兒子 還是要期待下一個光景啊」，並提到「人生就是不停的道別跟進步跟努力把日子變更好」，最後噴母愛說「我愛你我的孩子們」。

(中時電子報)