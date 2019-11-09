林智堅讓景觀建築專家與公部門直接對話，讓原本被遺忘的空間重新活絡、脫胎換骨，因此獲「亞太區景觀建築傑出人物獎」殊榮，圖為新竹漁港魚鱗天梯。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

全台第1人！新竹市長林智堅8日榮獲全球最大國際景觀組織「國際景觀建築師協會」亞太區分會、有景觀界奧斯卡之稱的「亞太區景觀建築傑出人物獎」，此獎除了僅有6人榮獲之外，林智堅更是台灣獲得此獎肯定的第1人。

市府指出，國際景觀建築師協會成立於1948年，舉辦全球景觀建築比賽超過20年，是全球最具國際、公信力的世界景觀大賽，堪稱「景觀界奧斯卡」，其2017年起特別設立「景觀建築傑出人物獎」，鼓勵非景觀建築專業背景，卻對景觀環境有重大貢獻的各領域工作者。

台北科技大學建築系副教授林靜娟表示，林智堅榮獲此獎是實至名歸，他積極推動公共建設對話平台，並親自主持會議，讓景觀建築專家與公部門直接對話，進行跨局處整合，創立有效決策機制，讓原本被遺忘的空間重新活絡、充滿笑聲，更重新找回市民的認同與光榮感，更讓建築景觀發揮專業、脫胎換骨。

林智堅獲知得獎後則表示，得獎是肯定市府團隊的努力，過去5年市府找回新竹市民對公共建設的信心與期待，而優秀景觀建築專家也紛紛投入新竹市公共建設。

他說，新竹市的改變已經證明透過建立「尊重專業、重視美學」有效機制，可以打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，如新竹漁人碼頭、進擊的公園、新校園運動等整體建設，也期待新竹市作為台灣城市典範，能夠翻轉公部門的美學文化。

行政處長白舒樺並表示，市長林智堅上任後，嚴選優質規畫設計團隊，改革工程招標原則，一改過去最低標原則，改為最低及格評分標與最有利標，淘汰品質不佳廠商，從根源提高工程品質。

另外，他更透過親自主持馬拉松會議「重大建設會報」，讓公部門、景觀建築專家直接對話，在會議中解決問題、有效決策，再透過每周「工程管控會議」確保工程進度與施工品質。

此外，林智堅除了獲得「亞太區景觀建築傑出人物獎」之外，幸福廣場、隆恩圳與新竹漁人碼頭等3項建設也獲頒「2019國際景觀大賞─亞太區」。

此次「亞太區景觀建築傑出人物獎」，除了林智堅之外，另有新加坡國家發展部宜居城市中心執行總監邱鼎財、上海綠化管理局局長胡運驊、新加坡國立大學生物科學系教授陳偉興、中國工程師施奠東與北京林業大學園林學院教授王向榮獲獎。

(中時 )