歌后蔡琴日前登上愛奇藝音樂綜藝節目《這樣唱好美》擔任嘉賓評審，蔡琴聽參賽者演唱張清芳、優客李林的合唱歌曲《出嫁》時，她表情就稍有異狀，而當蔡琴講評時，她先哽咽說：「誰不喜歡有這麼一天」，最後蔡琴還痛哭：「我的婚姻失敗了」。

蔡琴痛哭說：「我的婚姻失敗了」，逼哭全場。（圖／取材自爱奇藝這樣唱好美微博）

參賽者強東玥在節目上演唱《出嫁》，她表演完還拿出新娘的白紗蓋頭，此時，正在欣賞演出的蔡琴就露出揪心表情，而蔡琴講評時指出，她看到強東玥拿出象徵性的婚紗就很感慨，蔡琴更哽咽說：「誰不喜歡有這麼一天」。

蔡琴哽咽到一度說不下去，最後還直接痛哭「我的婚姻失敗了」，讓全場超揪心，蔡琴最後收起眼淚、感性說：「我今天已經跟這個事情沒關係了，但是我也曾經像你一樣這麼甜、這麼美，我是另外一個階段，我要祝妳幸福」。

看著參賽者拿白紗罩頭，讓蔡琴很感慨。（圖／取材自爱奇藝這樣唱好美微博）

而蔡琴在節目中看到媽媽組的參賽者鼓起勇氣追夢，也讓蔡琴感動落淚：「我這輩子沒有機會當媽媽，這是我永遠都不能嘗到的一個角色」，蔡琴流露真性情逼哭全場。

其實蔡琴曾有過兩段婚姻，與導演楊德昌因拍電影《青梅竹馬》結識，並在1985年結婚，不過最後因楊德昌提離婚，兩人在1995年終結10年婚姻，而儘管蔡琴在2007年爆出在1999年與富商Jason趙再婚，但最後仍以離婚收場。

(中時電子報)