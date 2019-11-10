美國德州一對百歲人瑞夫婦日前獲得金氏世界紀錄認證，成為全球現行「最老夫妻檔」。這對夫妻結縭至今邁入80載，兩人年齡相加超過200歲，身體仍相當硬朗，高齡106歲的阿公約翰•韓德森（John Henderson）自豪說，他到現在每年至少還會參加一場足球賽。

美國德州韓德森夫婦以年齡相加等於211歲又175天超高齡之姿，獲得金氏世界紀錄認證為全球最老夫妻檔。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）及金氏世界紀錄（Guinness World Records）官網報導，美國德州的韓德森夫婦今年8月28日以阿公約翰106歲加上阿嬤夏洛特•韓德森（Charlotte Henderson ）105歲、兩人年齡相加等於211歲又175天超高齡之姿，獲得金氏世界紀錄認證為全球最老夫妻檔，他們在日前取得認證證書。

韓德森夫婦是在1934年在德州大學（University of Texas）就讀時相識，當時約翰是學校足球隊後衛，夏洛特則在進修準備成為一名老師，兩人於1939年結為連理，他們下月15日將迎來結婚80周年紀念。

夫妻倆至今身體仍相當硬朗，約翰甚至刷新紀錄，成為現行德州大學最老足球員，他自豪說，到現在每年至少還會參加一場比賽，這個傳統他已經維持了84年。

至於兩人如何維持婚姻歷久不衰？約翰回應：「好好地生活，好好地對待另一伴。」

(中時電子報)