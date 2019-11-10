美國德州一對百歲人瑞夫婦日前獲得金氏世界紀錄認證，成為全球現行「最老夫妻檔」。這對夫妻結縭至今邁入80載，兩人年齡相加超過200歲，身體仍相當硬朗，高齡106歲的阿公約翰•韓德森（John Henderson）自豪說，他到現在每年至少還會參加一場足球賽。

美國德州韓德森夫婦以年齡相加等於211歲又175天超高齡之姿，獲得金氏世界紀錄認證為全球最老夫妻檔。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）及金氏世界紀錄（Guinness World Records）官網報導，美國德州的韓德森夫婦今年8月28日以阿公約翰106歲加上阿嬤夏洛特•韓德森（Charlotte Henderson ）105歲、兩人年齡相加等於211歲又175天超高齡之姿，獲得金氏世界紀錄認證為全球最老夫妻檔，他們在日前取得認證證書。

韓德森夫婦是在1934年在德州大學（University of Texas）就讀時相識，當時約翰是學校足球隊後衛，夏洛特則在進修準備成為一名老師，兩人於1939年結為連理，他們下月15日將迎來結婚80周年紀念。

夫妻倆至今身體仍相當硬朗，約翰甚至刷新紀錄，成為現行德州大學最老足球員，他自豪說，到現在每年至少還會參加一場比賽，這個傳統他已經維持了84年。

至於兩人如何維持婚姻歷久不衰？約翰回應：「好好地生活，好好地對待另一伴。」

不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密

只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘

最老新手爸媽！才高興宣布升格父母 7旬夫婦生完雙胞胎住院急救

文章來源：Texas husband, 106, and wife, 105, are officially named as the oldest living couple in the world as they prepare to celebrate their 80th wedding anniversary

文章來源：Oldest married couple, aggregate age

(中時電子報)

#金氏世界紀錄 #最老夫妻 #美國