新北市黨部主委李乾龍12日說明韓國瑜本周末新北輔選行程。（葉德正）

韓國瑜六、日訪新北行程。（葉德正攝）

國民黨總統參選人韓國瑜將在本周六（16）、日（17）連兩天拜訪新北，除有青年座談、產業參訪之旅，也將參加6名黨籍立委參選人聯合競選總部成立與造勢大會，雖參選人活動也有邀請新北市長侯友宜，但韓、侯兩人時間可能會錯開，形成「同台不同框」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，這次韓國瑜的「國政領航、新北傾聽之旅」將從16日開始，韓國瑜上午預計在新店地區舉辦青年座談會，此部分由韓辦負責，並另行公布。

李乾龍說，16日中午12時左右，將到新北市議會101會議室與新北市現任議員舉行便當會，全力衝刺選舉，當天還有韓國瑜當年的台北縣議會北台會議員同事參與，是另類回娘家。

下午3時韓國瑜將到樹林體育園區輪椅公園與立委參選人黃志雄舉辦體育政策發表會，下午4時20分講到新莊陽光草坪參加立委參選人陳明義聯合競選總部成立大會，接著下午5時將到新北議長蔣根煌新莊服務處舉行地方仕紳便當會。

李乾龍說，當天晚上6時30分左右，韓國瑜將到土城參加立委參選人林金結聯合競選總部成立大會，當天上午蔡英文會到土城為民進黨立委吳琪銘站台，頗有較勁意味，這場侯友宜也會出席，他希望侯能與韓同台，共同拉抬氣勢，但仍要看雙方時間而定。

李乾龍說，17日第二天，上午韓辦有舉辦產業之旅，上午11時30分韓國瑜將出席立委參選人李永萍聯合競選總部大會，接著下午3時將到三重小巨蛋參加婦女後援會成立大會，再來3時45分會到二重疏洪道參加萌寵嘉年華。

李乾龍說，下午5時許韓國瑜將到三重區過圳市民活動中心參加勞工後援會成立大會，重頭戲將是晚上6時30分立委邱烽堯聯合競總成立大會，還有8時的林德福造勢大會。

李乾龍也預告，12月14日將在板橋第一運動場舉辦12席立委聯合造勢大會，當天韓國瑜也會到現場，另外6名立委參選人會再分批前往助選。

(中時 )