大陸內蒙古錫林郭勒盟衛生健康委、北京市朝陽區衛生健康委11月12日聯合在北京市朝陽區人民政府網站發布公告，宣布內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗有2名患者被診斷為肺鼠疫確診病例。

目前，患者已在北京市朝陽區相關醫療機構得到妥善救治，相關防控措施已落實。在北京首次接觸、診治病患的醫師出面說明，表示11月3日他在值班時，接診2名由內蒙古轉來的肺炎患者，他們是一對夫妻，丈夫10天前發病，發熱也伴隨呼吸困難，住院期間照顧他的妻子也發病，因當地醫院治療沒起色，轉送北京。

由於病情嚴重，2名患者隨即被送入RICU （呼吸加護病房）接受系列檢查，發現2人是罹患了肺鼠疫。醫師表示，肺鼠疫的臨床表現主要是發病急，會出現畏寒高熱、頭痛胸痛、呼吸急促、嘴唇發紫、咳嗽、咳黏液或血性泡沫痰等症狀，常因心力衰竭、出血、休克而死亡。

這位在北京首次接觸病人的醫師出面受訪，除了說明病人症狀外，也證明只要做好隔離防護，鼠疫並不會輕易傳染，或大規模擴散；大陸官方也呼籲民眾避免到疫區旅遊或活動，避免接觸齧齒動物（如：鼠類、旱獺）。

(旺報 )