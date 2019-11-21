安德魯王子接受BBC專訪

英國安德魯王子在接受BBC專訪，發表車禍式自毀談話，否認與指證歷歷的性奴朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）發生關係，還有與淫魔億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有深交的傳聞後，引起輿論一片譁然。

據《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，女王和長子查爾斯王儲經過長時間的討論後，召喚安德魯進白金漢宮，要他退出公眾視線。

據CNN新聞網20日報導，安德魯在周三晚發佈的聲明中說，他「毋庸置疑」地對與艾普斯坦的關係感到遺憾，並願意協助任何調查。他坦承，近日由於他們之間的關係，嚴重損及王室職責，還有他所支持的許多機構與慈善活動。「也因此，我已要求女王陛下，我是否能在可預見的未來卸下公務，」安德魯說，「而她已經同意了。」

不過，《每日郵報》指出，女王與查爾斯王儲會採取果斷的行動，是因為安德魯在專訪中的災難式表現，引發了各界排山倒海而來的批評。不過，為了讓安德魯保留顏面，讓他有台階下，他們還是讓他發佈了個人聲明。一名王室內部消息人士說，當女王和王儲共組堅定的聯合陣線時，就會形成披荊斬棘的強大力量。

由於性奴指證歷歷，並有照片為證，安德魯王子選擇性失憶，引發排山倒海而來的批評。

(中時電子報)