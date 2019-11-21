大陸電信巨擘華為在德5G建設佈局恐生變？雖然德國官方並未明確指定其5G建設將排除華為，但據德媒指出，德國電信集團管理階層透露，今後兩年內會將亞洲部分的零件占比降為零，而其核心網路中正使用的華為設備將被逐步替換。

據《德國之聲》引述德媒《經濟週刊》報導，德國電信稱，美國生產的元器件並以新部件取而代之，並表示這是正常元器件更新，「每隔三到五年，我們都會更換網路配件」。

報導指出，為了回應美國華為禁令，德國電信的採購政策也出現巨大變動，如今後德國電信將直接購買資料庫供應商甲骨文公司的產品，而不再向華為購買包括甲骨文元件在內的全套方案。德國電信公司強調，採購政策的變化，絕不是為了繞開美國禁令，因為這些部件並不會被轉賣給華為。

德國電信的一名內部人士表示，由於美國企業面臨不得向華為出售資訊技術設備相關部件的禁令，未來德國電信將不再購買成套方案，而是會購買單獨元件，並希望通過改變採購策略確保獲取上述部件的管道。

雖然美國川普政府近期一再對華為發起圍剿，呼籲盟友勿用其設備，並聲稱其有間諜活動風險，若採用美國將重新考慮與該國之間的情報合作。不過，德國聯邦網路局3月公佈的5G網路規章中，設定了嚴格的安全標準，沒有排除任何特定國家或公司參與德國的網路建設，也就是並未明確排除華為設備。

除了德國電信傳不再採用華為設備之外，華為在歐盟佈局也恐生變數。外傳歐盟成員國將簽署的5G聯合聲明，其中指出歐盟國家5G建設將要求須符合歐盟核心價值觀，並且有需要使供應商多樣化，若屬實恐讓華為等陸廠商排除在歐盟之外。

(中時電子報)