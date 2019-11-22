美海軍兩濱海戰鬥艦部署南海

北京周一才警告華府，要美方停止在南海秀肌肉，不要挑動當地局勢升溫。美軍周四隨即透露，最近幾天美國軍艦兩度駛近中方宣稱擁有主權的南海島嶼。

據路透21日報導，就在世界兩大經濟體為了貿易戰、美國制裁，還有香港與台灣等問題，雙方關係緊張之際，南海問題也成為雙方角力的焦點。

美國海軍第7艦隊發言人茉姆森（Reann Mommsen）說，美國獨立級濱海戰鬥艦「嘉貝麗吉佛絲」號（USS Gabrielle Giffords, LCS 10）周三駛入美濟礁12海里以內。而「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦周四則挑戰了中方對西沙群島的「無害通過」（Innocent Passage）限制。

「韋恩梅爾」號飛彈驅逐艦測試武器系統

中國大陸防長魏鳳和18日在曼谷召開的東協防長會外閉門會談中，要求美國防長艾斯培（Mark Esper），停止讓美方到南海炫耀武力，並要求華府慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢添加新的不穩定因素。而就在前一天，艾斯培公開指責北京，在南海有增無減地訴諸脅迫與恐嚇手段，來推進在當地的戰略目標。

美國為了挑戰北京崛起與過度聲張領土主權，在南海爭議海域加強運用「灰色地帶」（grey zone）戰術，除了行使自由航行權外，也在相關海域舉行軍演。而「灰色地帶」是介於戰爭與和平之間的狀態，一個國家不必實際訴諸武力，就能尋求從另一個國家獲取政治或領土利益。

多年來，華府一直指控北京，利用「灰色地帶」戰術，在戰略地位重要，身為全球重要貿易航道的南海挑戰以美國為首的既有秩序。據《南華早報》（South China Morning Post）先前報導，近一年來，美軍除了在南海執行超過5次自由航行任務外，還派軍機在相關海域上空飛行了超過1,000次。而中國大陸分析家認為，美方這麼做大大提高了雙方爆發軍事衝突的機率。

(中時電子報)