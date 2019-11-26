雖然在美國圍剿大陸電信巨擘華為下，諸多歐盟國家被美方要求勿用華為5G設備，聲稱其恐替北京從事間諜活動，「若採用將重新考慮與其情報分享」，但歐洲國家並未全盤接受。法國經濟和財政部次長魯納歇25日表示，法國不會針對某些特定設備製造商進行排除條款，「法國不會追隨美國，我們會逐案處理」。

據路透社報導，魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）表示，目前有華為、諾基亞與愛立信等三大設備製造商在法國展開業務，而華為占約25%的市場，而三星在法國目前並不活躍，但對5G感興趣。她也指出，電信營運商的5G項目，仍須根據國家安全考慮獲得批准。

魯納歇作出上述表示前，法國國家通訊傳播委員會（ARCEP）上週已經開始拍賣5G頻譜，邁出5G技術設施建設新步伐。魯納歇的說法，意味著連續數月法國圍繞5G頻譜資源如何使用，以及是否引進華為技術等問題的辯論暫告一個段落。

值得注意的是，法國此一決定是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪華之後。馬克宏曾在11月初訪問大陸，會與中國大陸國家主席習近平見面。習近平當時表示，希望法方落實不針對大陸歧視性政策的表態，馬克宏則說，法方對陸企赴法合作持開放態度，不會針對陸企關上市場大門。

而《美國之音》報導指出，華為將在法國推出新產品的同時，傳出華為曾在法國狀告有人「誹謗」華為的新聞。今年3月，華為曾向法國執法當局遞交訴狀，指控法國的一名研究人員，一名廣播記者，一名電信業專家，在一次電視節目中所發表的華為是「安全噩夢」的言論。

(中時電子報)