網友發文。

2020大選白熱化，國民兩黨的候選人全台跑透透，拚選前最後一個多月要爭取更多選票，而有一位網友注意到民進黨的廣告疑似反應了民進黨近來的戰略，直呼民進黨已經沒在演了，更笑現在網路上的1450還在嘴硬。

網友在PTT上發文表示，他看到民進黨最新的競選廣告，內容竟然全在爭取國會席次，連一句關於支持總統蔡英文的話都沒有，直呼民進黨是不是在總統大選上已經明白自己打不過韓國瑜、已經認輸了？而為了嚴防選後被國民黨清算，目標是保住國會過半？笑說當1450還在網路上嘴硬、護主的時候，民進黨反而誠實得很、早就棄械投降了。

其他網友看完文章都笑說「韓總超穩」，並認為原PO講得相當有道理，表示「4根本沒人care總統大選了」、「感謝信心加持」、「韓得超過900萬票已結束」、「真的」、「今天最公道」、「有毛病嗎？總統大選早結束了」、「對呀，七局下提前結束啦」、「感謝信心加持」、「穩了！」

(中時電子報)