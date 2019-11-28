疾管署今（28）日表示，大陸內蒙古衛生當局於27日晚間公布1例腺鼠疫確診個案，為烏蘭察布市四子王旗牧民，發病前曾在鼠疫疫源區活動，目前病情平穩於當地醫院隔離治療，當局已針對4名密切接觸者採取隔離與健康監測，並對個案住所及周邊環境進行清消等措施。

疾管署表示，中國大陸今年迄今「累計5例」鼠疫病例，首例為9月發生於甘肅酒泉市之敗血性鼠疫死亡案例，近期自11月12日起陸續確診4例病例，均來自內蒙古，包括錫林郭勒盟3例和烏蘭察布市1例。其中2例肺鼠疫病例已轉至北京醫院接受治療，當地衛生單位11月21日表示該2例病情危重。

疾管署說，中國大陸鼠疫自然疫源區，包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均曾出現過感染個案。

因應中國大陸發生鼠疫疫情，疾管署表示，目前持續強化相關防治作為，包括落實邊境檢疫，要求港埠經營管理單位進行港區環境之整理整頓，入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施，並於國際港埠持續執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，以及定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測。

此外，疾管署表示，已於11月22日發布「致醫界通函」，提醒醫師診治病人時，「加強詢問旅遊史及動物接觸史」，如遇有疑似個案應儘速依法通報，並落實感染管制與個人防護措施。疾管署將持續密切監視中國大陸疫情發展，如當地發生社區感染或院內感染將立即提升國際旅遊疫情建議等級，以加強民眾及醫療院所之警覺。

疾管署再次提醒，民眾如計劃前往上述中國大陸鼠疫流行地區時，應安排乾淨衛生的住宿場所，旅遊期間避免接觸鼠類或其他野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以降低感染風險。

若民眾返國入境時如有發燒、寒顫、頭痛、虛脫等疑似症狀，疾管署提醒，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史與動物接觸史，以利及早診斷治療。相關資訊可至疾管署官網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

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