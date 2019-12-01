新竹縣副縣長陳見賢（左三），表揚新竹家扶優良義工。（新竹家扶中心提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹家扶中心與新竹縣政府聯合30個企業、團體主辦「主辦的幸福飛揚－冬暖慈幼園遊會」，1日在縣府前廣場熱鬧登場。（新竹家扶中心提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹家扶中心與新竹縣政府聯合30個企業、團體主辦「主辦的幸福飛揚－冬暖慈幼園遊會」，1日在縣府前廣場熱鬧登場。（新竹家扶中心提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹家扶中心與新竹縣政府聯合30個企業、團體主辦「主辦的幸福飛揚－冬暖慈幼園遊會」，1日在縣府前廣場熱鬧登場。（新竹家扶中心提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹家扶中心與新竹縣政府聯合30個企業、團體主辦「主辦的幸福飛揚－冬暖慈幼園遊會」，1日在縣府前廣場熱鬧登場，不僅表揚5個在逆境向上的家庭，也感謝多年支持家扶的團體以及優良義工，幫助家扶和孩子一起成長。

新竹家扶中心主任沈俊賢感謝各界長期挹注愛心及資源，用行動支持家扶照顧弱勢兒少，其中有連續在園遊會設攤10年的企業、團體如州巧科技、竹大企業社、真華禮品（蔡師伯菓子工坊） 泉能科技、新竹市光明仁愛協會，以及新竹縣幼兒教保學會與熱映光電等。

新竹縣副縣長陳見賢也到場表揚8位優良義工：范秀蓮、陳小梅、葉碧菁、潘家慶、謝靜瑩、姜佳如、鄭智傑、吳德盛，感謝他們長期協助家扶活動及付出。

今年獲選的5個自強家庭，背後各有辛酸，來自竹北市的鍾女士，因離異而撫養一子一女，其中兒子罹患罕見疾病小胖威力症，須長期看雇，鍾女士苦撐家中經濟，如今女兒已經讀大學，展現設計與繪畫天分，兒子白天則在長照日托中心接受照顧。

竹東鎮的張女士與前夫育有一雙兒子，因遭家暴而離婚，獨自撫養一雙兒子長大，靠著擺攤販售家鄉味的麻糬、河南扯麵和紅豆湯，今年也捐出園遊會義賣所得；湖口鄉萬女士本身育有一對兒子，還接手弟弟離婚後無力照顧的3個小孩，她視如己出照護長大，已有2個孩子研究所、大學畢業，1個則尚在讀大學。

新埔鎮的崔女士來自中國大陸，先生13年前罹癌過世，為了撫養2個女兒長大，平日擔任作業員，假日也抓緊時間兼差，花更多心思教養女兒；新竹市的施先生也在離婚後撫養3名子女，其中幼子具有多重障礙，他本身中年失業又有心臟病，從事臨時工撫養小孩，他兩名排行較大的子女表現優異，課餘也打工減輕家計，施先生也支持孩子的各項計畫，全家展現向心力共度難關。

(中時 )