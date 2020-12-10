從越南嫁來台灣的外配朱品臻，9年前大病一場差點要拔管，撿回一命後拿著少許積蓄賣小吃，因此還債存錢，後來經營餐廳、美容院和房地產都有獲利，她為此發願回饋社會，10日她再度前往艋舺公園，向街友發送500個便當，透過此舉送暖送愛心。

朱品臻說自己人生經歷充滿轉折，17年前嫁來台灣原本是普通的家庭主婦，連中文也看不懂，但9年前她大病一場，頭部受傷併發腦水腫，原本醫生通知家屬要拔管，但最後卻奇跡撿回一命。

朱在病榻時祈求老天保祐，如果痊癒出院不會再浪費生命，會好好努力渡過充實人生，有餘力就會幫助別人，後來她真的病癒，也重啟自己的人生。

朱後來開始學中文、學開車，以前不想做的事都去嘗試，她先開了1家越南河粉，後來又做美甲店，經營非常順利，從那時開始，她就定期將每月獲利的30％拿去捐獻，回饋社會。

朱品臻10日在艋舺公園發送500個便當，因為還在疫情期間，她擔心街友乏人關注，所以準備便當和飲料，希望他們可以飽餐一頓。

(中時 )