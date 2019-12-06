CSIS「中國力量」項目的辯論會

美國聯邦參議員珀杜(David Perdue)在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的演講中表示，如果美國被迫協防台灣，可能會面臨一個困境：必須向大陸借錢才能維持協防台灣的軍事開支，對於已經債台高築的美國來說，「事情就是這麼荒唐」。

據《中評網》報導，喬治亞州的共和黨參議員珀杜4日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講時，被問到台灣問題時做了一項令人吃驚的敘述：「美國可能要向中國借錢才能協防台灣」。

珀杜在演講中提到，中國大陸軍力快速發展，而美國卻已敲響債台高築的警鐘，美國現在軍事上花的每一塊錢都是借來的。他相信美國支付不起與大陸展開新冷戰和軍備競賽，因此美國會認為盟友應當多分擔防務負擔。

在談到台灣問題，曾訪問過台灣的珀杜指出，在台北時他感覺到台灣很憂慮，同時對台灣過去5年被邊緣化的程度相當地震驚。美國可能面臨的困境是，如果大陸因為某種理由進攻台灣，那麼美國可能被迫向中國大陸借錢才能協防台灣，「事情就是這麼荒唐」。

報導說，在這場由CSIS「中國力量」(China Power)項目舉行的主題演講中，珀杜表示，以前美國人搞錯了，以為中國大陸一旦進行改革開放，假以時日就會變得跟美國一樣，「那是幼稚的想法」。現在美國人對大陸看法發生巨大變化，但面臨著兩種選擇：一是進行另一場冷戰，但美國無法像上次那樣在冷戰中贏得軍備競賽，因為世界支付不起軍備競賽，美國也一樣。

珀杜說，這不意味著美國要與中國大陸脫鈎，相反地應當進一步接觸。因為一旦「脫鈎」，美國就不會有任何對中國大陸政策的影響力，與中國大陸「脫鈎」將是一個巨大的錯誤。他在今年9月初曾訪問大陸，並與中共副總理劉鶴會面，他表示，美中正在談判的「部分協議」是一個巨大突破，如果雙方能達成協議，將是非常令人鼓舞的。

(中時電子報)