日前因涉及竊取蘋果公司商業機密的兩名前大陸籍員工，在遭起訴後獲得保釋候審。豈料其中一名嫌犯陳繼忠(Jizhong Chen,音譯)還被查出更嚴重的竊取機密證據，檢方在他家中查獲愛國者飛彈的文件，文件上還蓋有「機密」字樣。使得原先一件可能只是商業間諜的案件，立即上升至國家安全層面的間諜行為，美國聯邦政府為此已表示必須對此案嚴格審查。

據《路透》報導，去年7月，蘋果公司前員工張曉郎（Xiaolang Zhang，譯音）被控竊取蘋果自動駕駛汽車的機密文件，包括自駕車「泰坦計劃」相關照片、原理圖與手冊，試圖投奔中國大陸新創公司「小鵬汽車」。今年1月11日，蘋果公司員工看到另一名大陸籍工程師陳繼忠在保密的工作區內用廣角鏡頭拍攝照片。

報導說，這兩人涉竊取商業機密刑事罪嫌，在前往機場準備搭機飛返大陸的途中被逮捕，法院准予兩人保釋後加戴電子監控器。兩人的辯護律師稱其因家庭關係需要返回中國大陸，但目前無跡象顯示兩人違反保釋規定。蘋果公司也因此對兩人可能棄保潛逃飛回大陸表示擔憂。

博彭社指出，正在案子等待審理之際，美國檢方又在前述陸籍工程師陳繼忠的家中進行搜索時，意外發現了一份屬於其前雇主雷神公司(Raytheon)的愛國者飛彈專案機密資料。愛國者飛彈的檔案是在陳繼忠所持有許多紙本與電子檔案中被發現，這些檔案都是陳繼忠在先前任職公司時的資料文件，其中包括雷神公司與通用電氣公司在內，部份文件還蓋有「機密」字樣。

彭博社認為，案情的發展使得這件原本只是普通商業間諜的案件擴大到國家安全層面，美國政府也因此要求此案必須嚴格審理。

該案檢察官表示，與雷神公司有關的這份2011年愛國者導彈文件機密性極高，依規定不得保存於美國國防部安全場所之外。檢察官的起訴書指出，陳繼忠「8年來一直非法持有從前雇主那裡獲取的國家安全機密材料」。目前檔案來源還有待調查，涉事的雷神公司亦未回覆相關置評的要求。

陳繼忠的律師目前正在努力解除法院對他的電子監控，並聲稱所謂涉及國家安全機密材料只是檔案盒裡的幾張紙而已。

美國雷神公司愛國者飛彈不只是美國重要的防空武器，更對已購入大量愛國者飛彈的台灣來說，是嚇阻大陸可能武力侵犯的重要防空武器，一旦其相關機密被解放軍獲得，將對台灣空防造成的影響令人憂心。

(中時電子報)