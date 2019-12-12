年底購物季還沒結束，家裡已經沒有多餘空間擺放新戰利品了嗎？根據財政部統計，2018年自助倉儲的銷售額就將近40億元，為了解決現代人居住環境狹小的問題，BOXFUL任意存繼推出「到府迷你箱」服務後，宣布推出台灣獨家的「任意倉」，搶進台北市大安信義區一樓店面，具有易進出、24h可取的特性；一條龍整合倉儲與物流搬運，線上預約，專人到府收送物品，想要某件物品時，線上預約最快隔天就可到任意倉門市取用或送到家中。空間轉移模式讓租金最多省下26%。今日開幕慶優惠，送全民1坪大安區精華地段儲存空間！

過去的迷你倉服務，由於房地產價格高漲，大多位於城市外圍或者藏在市中心的地下室或2樓以上，物品不方便進出存取。BOXFUL任意存台灣區總經理許仄偉表示，「Boxful的「任意倉」門市服務，整合物流與倉儲的「空間轉移」模式，將物品轉移到郊區、24小時恆溫恆濕的統倉存放，坪效可多5倍以上，因此可以開在蛋黃區一樓店面，更方便民眾使用，也可有機會教育市場。目前除了大安店外，信義店也已開始營運，12月底前更將開出松山店，讓住在房價高漲區域但空間不足的民眾，除了花大錢換屋的選擇外，還可以選擇將空間轉移到外部倉庫，享受更好的居住品質。」

台北市迷你倉價格比較表。（BOXFUL提供／黃慧雯台北傳真）

BOXFUL指出，任意倉有五大優勢：（1）一樓門市好進出，管家式管理、明亮乾淨最安心。（2）精華地段離家近，24h可取好方便；（3）空間轉移模式，租金統一不受地段影響，費用較傳統迷你倉最多可省26%；（4）整合運送服務，專人到府收送，一家存、多店可取，不用另外找搬家公司；（5）物品儲存環境佳，恆溫恆濕控管，全國唯一投保高額產險每單位4萬元。

今日BOXFUL更推出開幕慶優惠，送全民一坪大安區儲存空間。農曆年底前，凡在BOXFUL任意倉大安門市（即四維店）預約任意倉，即享1500元優惠價格，等同租用6個月任意倉服務，免費送1個月空間，可收納存放約1坪室內空間的物品。

(中時電子報)