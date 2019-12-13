中美達成第一階段經貿協議，大陸國務院新聞辦公室深夜11點舉行記者會。針對中方在協議裡同意，自美進口的農產品將大幅增加是否將對大陸的產業造成衝擊？大陸農業農村部副部長韓俊表示，中美雙方都會增加出口自己的農產品到對方國家，平等互利、合作共贏。

韓俊表示，這次中美雙方達成的第一階段貿易協議將是一個平等互利、合作共贏的協議，其中《食品和農產品貿易》章節，集中體現了雙方在農業領域的關注。這個協議的實施，首先將有利於擴大中國的農產品對美國的出口，因為中國每年對美國的農產品出口量也很大。

韓俊表示，在談判過程中，中方始終堅持自身合理訴求，經過反覆磋商，美方近期先後公佈了允許中國自產熟制禽肉、鯰魚產品輸美的最終規則，中國成為繼加拿大、墨西哥、智利等國之後有資格向美國出口自產原料熟制禽肉的國家，也是目前全世界有資格向美國出口鯰魚的三個國家之一。

韓俊表示，此外，美方還同意公佈中國的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程序，允許這些產品向美國出口，並在協議中就儘快解除中國輸美水產品自動扣留等作出了積極承諾。這其中有些問題已經談了十多年了，這次終於有了實質性突破，這些成果將會對我們相關產品的輸美產生積極影響，「有助於我國農業行業擴大對美國的出口，為我國農民和產業界爭取到實實在在的利益。」

韓俊表示，毫無疑問，實施這個協議，中方從美國進口的農產品也會大幅度增加。加入世界貿易組織WTO以來，中國農產品貿易規模持續擴大。2018年，大陸整個農產品貿易額達到了2168.1億美元，其中進口額是1371億美元，2018年一年就增長了125億美元。進口額佔到全球農產品貿易額的1／10。大陸現在已經是全球最大的農產品進口國。隨著人民生活水平的提高，我們對優質農產品的需求是強勁的，進口會進一步擴大。

韓俊表示，中美同為農業大國，兩國農業的互補性是非常強的，可以說中美是天然的農業合作夥伴，具有廣闊的合作空間。在經貿摩擦之前的正常年份，中國自美農產品進口一直穩定在一個很高的規模上。

韓俊舉例，2015年至2017年，每年中國從美國平均進口242億美元農產品。受加徵關稅影響，2018年中國自美農產品進口減少到162.3億美元，同比下降了32.7％。今年1至10月份，中國自美農產品進口達到104億美元，同比下降了30.8％。

韓俊表示，協議的達成和實施，將會解決兩國在農產品和食品貿易方面存在的一些突出問題，將會消除很多分歧，也會為解決兩國長期關切奠定一個很好的基礎。

韓俊指出，協議實施後，中方大幅度增加自美國農產品進口，毫無疑問，這有利於填補大陸國內農產品供求缺口。比如大豆，大陸現在一年進口的大豆在9000萬噸左右，85％左右要靠進口。今後從美國擴大進口的一些農產品，還是我們當前穩定國內市場急需的產品；比如豬肉、禽肉等，我們最近宣佈解除了對美國禽肉輸華禁令。「毫無疑問，這些產品的進口不會對我們的國內農業產生衝擊。」

韓俊表示，協議實施後，大陸會從美國進口一部分小麥、玉米，也包括大米，實際上這些年以來，大陸每年都從美國進口一些小麥和玉米，但是數量嚴格控制在關稅配額範圍之內，數量是很有限的。大陸自國際市場進口小麥、玉米和大米，主要還是適度調節國內餘缺。

韓俊強調，中方會堅守「穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裡，而且要裝自己的糧食，要守住國家糧食安全的底線。」中美協議《食品和農產品貿易》章節充分貫徹了兩國元首在阿根廷和大阪會晤達成的重要共識，體現了平等互利、合作共贏原則。協議的實施，將進一步深化中美農業合作，強化農業在雙邊關係中的重要支柱作用。

(中時 )