還好是婚前！有網友表示，未婚夫台中出差回來後，變得不太一樣「各種打電話給酒店妹」讓她忍不住問「這個婚還該結嗎？」

男友手機的畫面讓她傻眼。(翻攝自《爆怨公社》)

原PO在《爆怨公社》發文表示，明年要結婚了，但是卻發現男朋友從台中出差回來之後，就是各種打電話給酒店妹，「這個婚還該結嗎？」她也隨文附上了男友手機的照片，讓許多網友都相當搖頭，紛紛留言「幸好妳在婚前就知道了」、「不結！總比婚後半夜找老公，很慘」、「別結吧 趁還能選擇的時候想清楚，畢竟結婚是一輩子的事！恭喜你結婚前發現」

(中時電子報)