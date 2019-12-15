男友台中出個差變這樣 未婚妻傻眼：手機一開全是酒店妹 00:062019/12/15 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有網友表示，未婚夫台中出差回來後，變得不太一樣「各種打電話給酒店妹」讓她忍不住問「這個婚還該結嗎？」。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 還好是婚前！有網友表示，未婚夫台中出差回來後，變得不太一樣「各種打電話給酒店妹」讓她忍不住問「這個婚還該結嗎？」 男友手機的畫面讓她傻眼。(翻攝自《爆怨公社》) 原PO在《爆怨公社》發文表示，明年要結婚了，但是卻發現男朋友從台中出差回來之後，就是各種打電話給酒店妹，「這個婚還該結嗎？」她也隨文附上了男友手機的照片，讓許多網友都相當搖頭，紛紛留言「幸好妳在婚前就知道了」、「不結！總比婚後半夜找老公，很慘」、「別結吧 趁還能選擇的時候想清楚，畢竟結婚是一輩子的事！恭喜你結婚前發現」 (中時電子報) #結婚 #酒店 #發現 #網友 #電話 #酒店妹 #未婚夫 #未婚妻 #酒店妹 #出差 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓姦神器沒了！Google地圖啟用無痕模式 10:532019/12/11 生活 許孟哲升格當人夫 孫協志感性祝福 11:422019/12/11 娛樂 許孟哲與趙孟姿開心成婚 選擇12月9日登記有洋蔥 12:002019/12/11 娛樂 正妹一開口就昏頭 男花光積蓄買虛擬貨幣遭詐 13:372019/12/11 社會 《產業》希爾頓攜手太子，台北復興Tapestry酒店明年底開業 15:402019/12/11 財經 天菜男IG曬放閃照 網一看「未婚妻」全崩潰 09:502019/12/12 社會 電話不知「象卡來」？中華電信與Whoscall合作辨識市話來電 15:502019/12/13 科技 網友號召破壞Wecare遊行 警方函送地檢署偵辦 17:582019/12/13 政治 謊報有人被割喉 女子遭消防局開罰 22:512019/12/13 社會 名廚客座－泰國廚界金童 客座台北晶華Taste Lab 04:092019/12/14 產業特刊 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 縱火害七命 逆子多次家暴醫生爸 - 社會 俏外傭熱情「坐上去」猛搖逼繳械 雇主事後慘挨告 - 社會 男友台中出個差變這樣 未婚妻傻眼：手機一開全是酒店妹 - 社會 炸彈客欲找妻慘被回嗆去死 郭台銘也被牽拖 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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