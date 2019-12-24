在北京的大規模軍事現代化計畫中，戰略核武是其中最致命的要素。自中美角力升溫以來，北京高層就不斷提出軍力發展新要求。中共軍委主席習近平2018年6月在視察北部戰區海軍核潛艇部隊時就說，要大力發展海基核力量。

據多維新聞報導，12月23日淩晨，中國大陸北方遼寧大連、北京、山西大同等地上空，都同時出現奇特雲彩，加上解放軍發佈的航行警告，外界推測，解放軍可能又在測試秘密尖端武器。

(中時電子報)