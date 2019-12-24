禁航區現奇特雲彩 陸傳試射巨浪3 09:542019/12/24 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在北京的大規模軍事現代化計畫中，戰略核武是其中最致命的要素。自中美角力升溫以來，北京高層就不斷提出軍力發展新要求。中共軍委主席習近平2018年6月在視察北部戰區海軍核潛艇部隊時就說，要大力發展海基核力量。 據多維新聞報導，12月23日淩晨，中國大陸北方遼寧大連、北京、山西大同等地上空，都同時出現奇特雲彩，加上解放軍發佈的航行警告，外界推測，解放軍可能又在測試秘密尖端武器。 (中時電子報) #巨浪3 #核 #潛射飛彈 #試射 #雲彩 #禁航區 #中國 #北方 也許您會感興趣 推薦閱讀 為096核潛艇服役準備 陸加緊測試巨浪3 11:432017/08/07 軍事 對付美航母 陸祭新殺手鐧 09:222019/09/25 軍事 閱兵秀拳頭 陸戰略核三角已完成 08:272019/10/04 軍事 軍事熱門新聞 艦載機暴增50％？ 陸山東艦恐只比遼寧艦多2架 - 軍事 美國分析師：山東號比俄國航艦更優 - 軍事 禁航區現奇特雲彩 陸傳試射巨浪3 - 戰略 美空軍啟用新型MH139灰狼取代休伊直升機 - 軍事 軍方明天晉升20位將官 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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