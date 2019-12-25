新東陽在經營的國道服務區一向秉持要提供給用路人高品質的服務跟打造舒適友善的休憩環境，即日起將國道首創的客製化餐盤回收機器人Enviro進駐至新東陽關西、清水、西湖、南投四大服務區開始服務用路人，主要是希望透過趣味的方式推廣餐盤自助回收，提供民眾舒適便利的用餐環境，為服務區用餐環境帶來全新科技體驗。

新東陽與東元電機合作推出的餐盤回收機器人Enviro於桃園機場新東陽美食街登場，初次亮相就引起一陣討論風潮，這次共引進十台機器人至新東陽四大服務區。

餐盤回收大使Enviro會以AI智能導航系統在用餐區依照各區站不同的區域動線為用路人服務，同時也會用語音向旅客推廣自助回收，Enviro經過時用路人可以將餐盤放入機身中，特別設計過符合人體工學高度讓大家輕鬆完成回收餐盤動作，另外新奇流暢型的造型搭配臉部LED表情變換，剛上工就引起用路人關注，爭先拿出手機拍攝記錄。

造型以台灣黑熊發想的餐盤回收機器人Enviro，除了表情可以透過LED燈變化，另外機身配置6顆超音波感測器，可以偵測出25M前的障礙也可以防止近距離碰撞，並且能連續工作8小時，最大速度可達1.1m／s跟載重40kg餐盤，新東陽希望透過智慧與科技的應用，讓用路人到服務區休憩時，能體驗到結合智能科技提升的舒適環境。

(工商 )