巨浪-3飛行畫面

五角大廈官員說，解放軍本周試射了射程可涵蓋整個美國，並能安裝核彈頭的新型潛射巨浪-3飛彈。

據《華盛頓時報》（Washington Times）24日報導，中方測試正值各方高度關注，北韓正準備發射長程飛彈之際。兩名熟悉相關發射，並要求匿名的美國國防部官員說，解放軍是22日在大陸北方的渤海試射浪-3潛射飛彈。

巨浪-3潛射飛彈

(中時電子報)