2年內第4次 美證實陸試射巨浪3 15:592019/12/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍才在今年的10月1日中共建政70周年大閱兵中秀出巨浪-2飛彈（見圖），如今美國又證實，中方在12月22日試射了新型潛射飛彈巨浪-3。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巨浪-3飛行畫面 五角大廈官員說，解放軍本周試射了射程可涵蓋整個美國，並能安裝核彈頭的新型潛射巨浪-3飛彈。 據《華盛頓時報》（Washington Times）24日報導，中方測試正值各方高度關注，北韓正準備發射長程飛彈之際。兩名熟悉相關發射，並要求匿名的美國國防部官員說，解放軍是22日在大陸北方的渤海試射浪-3潛射飛彈。 巨浪-3潛射飛彈 (中時電子報) #巨浪-3 #潛射 #核飛彈 #美國 #中國 #試射 #北韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 達仁神祕基地 竟是火箭試射場 04:102019/12/21 地方新聞 台獨勢力已成多數 解放軍前中將提警告 16:592019/12/21 兩岸 駐澳門部隊首次編入反恐等方隊 接受習近平檢閱 22:392019/12/21 兩岸 台北街頭喝珍奶不喝烏龍 張競譏解放軍前將領外行 10:392019/12/22 兩岸 一箭九星 長征四號乙立功 04:102019/12/23 話題觀察 火箭衛星沖天 中國製造環繞全球 04:102019/12/24 話題觀察 禁航區現奇特雲彩 陸傳試射巨浪3 09:542019/12/24 軍事 不是武器！北韓「聖誕禮」曝光 川普恐頭大了 13:092019/12/24 國際 民間自製「飛鼠一號」火箭上發射架 具彈道飛彈雛形 10:402019/12/25 社會 別緊張！川普：北韓聖誕大禮 或許是「漂亮花瓶」 10:372019/12/25 國際 軍事熱門新聞 2年內第4次 美證實陸試射巨浪3 - 軍事 衰！俄才量產蘇-57就摔 服役延遲 - 軍事 比下殲20 殲31憑什麼上陸航母 - 軍事 美國分析師：山東號比俄國航艦更優 - 軍事 人事次長李定中晉任中將 一家有3口是軍人 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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