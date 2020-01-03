美攻擊巴格達國際機場

美國總統川普證實，是他下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）誓言報復。

據路透3日報導，最近才遭圍攻的美國駐巴格達使館周五力促所有公民，立即離開伊拉克美國使館說，基於伊拉克與區域緊張升高，美國使館敦促美國公民，注意2020年1月的旅遊警示，立即離開伊拉克。聲明中說，美國公民應該趁還能搭飛機時離開，若是不能，就從陸路到其他國家去。。

(中時電子報)