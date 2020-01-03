事情大條 美促公民立即離開伊拉克 16:592020/01/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊拉克軍方說，巴格達國際機場在午夜過後遭美方一連串火箭彈攻擊。美國證實，總統川普親自下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。圖為巴格達國際機場附近公路上燃燒的殘跡。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美攻擊巴格達國際機場 美國總統川普證實，是他下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）誓言報復。 據路透3日報導，最近才遭圍攻的美國駐巴格達使館周五力促所有公民，立即離開伊拉克美國使館說，基於伊拉克與區域緊張升高，美國使館敦促美國公民，注意2020年1月的旅遊警示，立即離開伊拉克。聲明中說，美國公民應該趁還能搭飛機時離開，若是不能，就從陸路到其他國家去。。 (中時電子報) #川普 #伊拉克 #伊朗 #革命衛隊 #美國公民 #離境 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股漲勢 川普挑戰歷任最強 04:102019/12/30 全球財經 川普推特公布告密者 慘遭同黨痛批「腦殘」 10:382019/12/30 國際 川普情報阻恐攻 普丁熱線致謝 04:102019/12/31 國際大事 罵歸罵！美最受景仰男性 川普擠進榜首了 09:512019/12/31 國際 美最受景仰男性 川普首次擠進榜首 04:102020/01/01 國際大事 力推減稅股市牛 川普連任底氣足 04:102020/01/01 國際大事 川普內外交迫 拿貿易協議救火 04:102020/01/02 兩岸要聞 美首席大法官矜持溫和 主持參院彈劾川普審判 11:132020/01/02 國際 尷尬了！美第一夫人說新年願望 川普當面吐槽 17:192020/01/02 國際 中天「大家嘸離開」事件 法院打臉NCC 23:192020/01/02 政治 國際熱門新聞 CNN：別說美中新冷戰 陸不是蘇聯 - 國際 川普親下令！美斬首伊朗革命衛隊將軍 油價大漲4％ - 國際 事情大條 美促公民立即離開伊拉克 - 時事 悲劇！日新年傳統奪9命 百人送醫 - 國際 川普令擊殺伊朗將領 美議員：未告知國會恐違法 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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