據伊拉克電視報導，巴格達國際機場遭遇火箭攻擊，3名伊拉克官員3日表示，這起空襲造成伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）與由伊拉克支持的民兵組織「人民動員軍」（Popular Mobilization Forces）副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）喪命。

據伊拉克電視報導，巴格達國際機場遭遇火箭攻擊，造成伊朗革命衛隊「聖城軍」將領蘇萊曼尼喪命，消息一出國際油價大漲4%。

消息一出立即促使國際油價上漲逾4%，其中布蘭特原油漲至每桶68.90美元、漲幅3.98%，美國原油也漲至每桶63.55美元、漲幅3.87%。

路透社報導，伊拉克民兵組織消息人士3日晨指出，他們在巴格達國際機場的車輛遭遇空襲，造成5名成員和2名「賓客」喪生，但不願透露賓客身分。民兵消息人士表示，民兵成員當時在機場接待「重要賓客」，2輛接送的民兵車輛遭到2枚火箭攻擊。

什葉派民兵組織「人民動員」（PMF）在臉書上發文說，他們的公關主任命喪「美國卑劣的轟炸行動」。

美聯社報導指出，美國防部證實，在總統川普下令後，美軍發起此次空襲，並造成蘇萊曼尼喪命，並表示蘇萊曼尼正在計畫對美國外交官與駐伊拉克美軍發起更多攻擊，而美國在巴格達大使館先前遭民兵包圍正是由他所支持發起。而川普也在推特上貼出了一張美國國旗，似乎有任務成功的意味。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上表示，「美軍已對伊朗與其代理人發起一連串的防衛性行動，他們已收到明確警告，但他們相信美國總統因國內政治分歧而行動受限，選擇忽略這些警告」。

報導指出，這起空襲造成伊朗革命軍高層死亡，恐是近期中東局勢的轉捩點，將引起伊朗與其在該區支持的民兵勢力，對美國利益相關者與以色列發動更激烈的報復。

(中時電子報)