梅根和哈利與英國王室漸行漸遠

哈利王子繼坦承和哥哥威廉不合後，再度和妻子梅根拋出震撼彈，逕自宣布打算要淡出，退出王室核心，也不再公開執行王室任務，未來會在英國與加拿大兩地居住，並工作以求財務獨立。

消息傳出後，英國名嘴摩根（Piers Morgan）隨即在《每日郵報》（DailyMail）頭版頭條上發表文章，重砲痛批兩夫妻，一開頭，他就出口成「髒」，質問他倆究竟「他X的」以為自己是什麼玩意。

摩根說，他這輩子看過一些可恥的王室成員，但就傲慢、爭取權利、自私自利，貪婪和蓄意無禮而言，卻是無人能及薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫婦。他說，自己衷心期盼，這些頭銜能快點消失。

這位名嘴說，如果他是英國女王，就會老實不客氣地立刻拔掉他們所有的頭銜，把他們貶回平民。他認為，梅根和哈利說了半天，總歸一句話，就是不想履行王室成員繁雜累人的任務，不顧女王及英國民眾，只想當光鮮亮麗的超級名流，繼續享受王室人生，但拋開辛苦無聊的部份。

摩根直言，兩夫妻口口聲聲說要財務獨立，但用的卻是老爸查爾斯王儲繼承來的大把鈔票，而住的則是女王御賜他們，並花了納稅人數百萬計英鎊，按他們喜好重新裝修的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

(中時電子報)