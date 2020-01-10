韓國瑜選前之夜，「人間國寶」布袋戲大師黃俊雄離場後，隨即迎來善心菜販陳樹菊上台，不過陳樹菊疑似太過緊張，喊出4個字後讓現場觀眾與觀看直播的網友都嚇了一跳。

陳樹菊拿起麥克風後，情緒相當激動，一度哽咽說不出話，她說我們要選一個能夠為我們做事的領導人，要選出一位能為台灣這塊土地做事情的人，國家才會興旺。

隨後陳樹菊連續3次高喊「明君凍蒜」，但疑似因為太過緊張，又或是口音太重，變成「民進凍蒜」，讓現場觀眾與台上的藍營人士一時錯愕，看直播的觀眾也忍不住詢問「她剛剛是說民進凍蒜嗎」，其他人則回「她是說明君嗎」、「應該是說民心吧」。

陳樹菊發現後，再次拿起麥克風重新致詞一次「明君凍蒜」，直說：「歹勢，我不太會說話，沒什麼讀書，我說錯話不要見怪」。隨後主持人要陳樹菊喊韓國瑜凍蒜，陳樹菊聽到後回「韓國瑜？韓國瑜就是明君啊，明君凍蒜，韓國瑜凍蒜」，讓台下觀眾相當感動。

(中時電子報)