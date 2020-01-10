林志玲與Akira感情甜蜜令人稱羨。(本報系資料照)

「台灣第一名模」林志玲近來事業、愛情兩得意，不僅圓夢嫁得如意郎君Akira，婚後人氣更是不減反增，今(10日)志玲姐姐穿著一身金色鱗片裙出席大陸三亞活動，曼妙身材與高顏值吸引大批粉絲駐足圍觀。

林志玲人美EQ高，親和力更是一流，陸網就瘋傳一段她今日出席活動，親切幫粉絲簽名的影片，影片中志玲姐姐在鏡頭近距離的拍攝下，美貌仍舊無懈可擊，暖心幫現場粉絲簽名，令網友忍不住讚嘆：「心跳都要被志玲姐姐美停了，超级nice的姐姐，現場簽名送照片给大家」、「嗚嗚真是太好看了」。

(中時電子報)