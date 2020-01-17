2020選戰剛落幕，2024總統大選有誰會出線頗受關注，命理師黃逢逸點名，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和準副總統賴清德，可說是天生的敵人。

2024年有哪一些人可能會出線？黃逢逸在臉書粉專《品觀點》「國師踹共」中指出，檯面上的政治人物中，柯文哲和賴清德兩人格局竟有75%雷同，等於是天生的敵人，還有他們的流年也在同一個位置，也都同一年生，都是48年次。

黃逢逸說，再從歷任總統的年紀來看，有一件事很有趣，李登輝12年次；陳水扁、馬英九都是39年次；蔡英文45年次；而賴清德、柯文哲也都是48年次，那麼2024年上任的總統會不會也是4年級生呢？

另外，從命理來看，柯、賴都有「官」，也就可以解釋為什麼賴清德在民進黨內初選會輸，然後柯、賴都沒有緣分參加2020總統大選。至於2024大選，賴清德當選副總統有優勢，柯文哲是挑戰無官的第一個年代，因此他也有這個優勢，柯、賴2024會不會是天生敵手？拭目以待。

(中時電子報)