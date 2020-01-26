武漢肺炎疫情擴散後，幾個疫情較嚴重的地區傳出口罩與防護服等器材不足的問題。大陸國務院官員今天在新聞發布會上坦承，防護服等防疫用品生產能力沒有發揮出來是因為正臨春節假期，生產工廠幾乎都停工，現在雖然緊急協調復工， 約只恢復了40%。現在光是湖北省每天需要10萬套防護服，但大陸目前內銷的每天產能3萬套，加上外銷的每天5萬套，仍有缺口未能補足，未來還需要點時間。

大陸國務院工信部副部長王江平表示，中國大陸是生產大國，但是因為春節放假，生產能力發揮不出來，春節都放假了，要求他們復工復產後，產能已恢復了40%，像防護服這樣的產品仍然難以滿足需求。

王江平表示，湖北省提供的需求清單大致是每天10萬件醫用的防護服。一個月300萬件，中國大陸符合國家標準產能而獲許可的只有40家企業，分佈在14個省，總的生產能力每天實際上只有3萬套的生產能力，那麼現在復工40%只能達到一部分的產量，所以這個矛盾就非常突。另外中國大陸也有一部分出口的生產能力，大約是每天5萬套的生產能力，這個是供歐美供海外的，沒有中國國家標準的許可，這個轉換我們還需要一點時間，下一步將千方百計保證需要，可以從要加強國際合作，推動國際採購來解決問題。

(中時電子報)