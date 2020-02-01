武漢肺炎疫情逐步擴散全球，但在民眾一片搶口罩恐慌中，衛福部長陳時中仍呼籲，口罩還是需要戴的人再戴就好。不過，台北市長柯文哲今天表示，大陸與台灣武漢肺炎病例比例不太對勁，他很擔憂是否有不少潛伏期的病人，疫情將在未來一個禮拜決勝敗，因此「口罩還是帶著好了」。

武漢肺炎疫情持續延燒，到今天中午為止，根據大陸網站最新統計，大陸已確診11791例，死亡259例，香港13例、澳門7例，其他國家確診138例，包含台灣10例、泰國19例、日本17例、美國6例等，全球確診病例已達11949例。

柯文哲今天受訪時指出，到今天早上7點為止，全世界武漢肺炎病例已經超過1萬例，1萬例中大多數在中國大陸，他心裡盤算，中國大陸約1萬例，台灣是10例，比例是1000比1，純粹從專業知識來講，台灣跟大陸來往其實還滿密切的，若大陸跟台灣罹病比例是1000比1「這比例不太對」。

柯文哲認為1000比1的比例「不對勁」，若不是台灣防疫系統真做得很好，一開始就擋在境外，不然就是有一大堆潛伏期的患者症狀出來，因此，雖然中央呼籲有需要的人再戴，但他認為口罩還是戴著好了，必經撐過未來一週就會知道答案，起碼在關鍵期用比較高防護措施，等關鍵期過了，若沒有出現社區感染，再降低標準也可以。

另外，媒體也追問柯，高雄市長韓國瑜擔心高市疫情若爆發需要大型患者收容所是否適合，柯P的答案則是「那是誰教他的」？

柯文哲說，「我不要講他（指韓），醫療還是一種專業，不熟悉的領域，就不要講」、「其實需要那種大規模的，應該叫檢疫。例如如果政府決定要從武漢撤僑，一次回來台灣五百人，標準做法就是要一人一間，然後要分散觀察兩周，確定沒有問題，再放出去，這是不確定的檢疫站，但那也需要設計 」、「坦白講，防疫很專業，不是很懂的人，就不要講」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)